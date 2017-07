Distrofia muscolare: Uildm, da oggi online il nuovo sito web

È online da oggi il rinnovato sito web dell’Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Raggiungibile all’indirizzo uildm.org, è stato completamente rivisitato nell’aspetto e nella struttura. “Accessibilità, fruibilità, inclusività sono le parole che descrivono pienamente l’intenzione di Uildm di dotarsi di una nuova immagine, più forte e incisiva”, si legge in una nota, nella quale si evidenzia “un nuovo modo di comunicare ciò che l’associazione mette in campo ogni giorno, a livello nazionale e a livello locale”. Oltre alle notizie, sono presenti racconti e spaccati di vita dalle sezioni locali insieme ad uno sguardo sempre attento e critico alla realtà che circonda la Uildm. Il sito presenta anche un ricco archivio, sempre in crescita, di approfondimenti di tipo medico scientifico e di ambito legislativo. “La sua struttura flessibile e dinamica – prosegue la nota – è progettata per utenti attivi, per lettori interessati ai grandi temi che interrogano il mondo della disabilità e delle comunità, per persone curiose che vogliono approfondire le proprie conoscenze, per coloro che cercano risposte nel contatto con Uildm, per chi vuole donare una parte di sé per la realizzazione di piccoli e grandi progetti”. “Nel corso del prossimo anno questo strumento si arricchirà – conclude la nota – dei siti delle sezioni locali, per rendere sempre più forte e saldo il legame all’interno dell’associazione e per trasmettere un’immagine sempre più coordinata: sarà l’occasione per mettere in circolo buone prassi, progetti, e attività per dare rinnovato stimolo e forza all’impatto Uildm sul territorio”.