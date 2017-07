Diocesi: Savona-Noli, prosegue in riviera l’iniziativa “Il Vangelo secondo ‘giovanni’”

Dopo le serata già svolte a Spotorno e a Noli, proseguirà nelle prossime nelle parrocchie del ponente savonese l’iniziativa “Il Vangelo secondo ‘giovanniì”, un esperimento di “annuncio itinerante” promosso da don Giovanni Margara, rettore della cattedrale di Savona. Come si legge in una nota della diocesi, “la ‘g’ minuscola non è un errore o un refuso, ma una scelta deliberata, per distinguere questa lettura ‘non convenzionale’ dal testo originale dell’Evangelista indicando anche l’ideatore dell’originale iniziativa: don Giovanni Margara, che qui mette a frutto le sue conoscenze bibliche e ancor più le sue apprezzate abilità di attore e autore teatrale”. “Il testo che verrà proposto – prosegue la nota – riguarda l’episodio della donna adultera che Gesù perdona al cospetto di una folla di ‘benpensanti’ pronti a lapidarla in nome della Legge di Mosè. L’episodio è riportato dal Vangelo giovanneo, ma la lettura che don Margara propone è decisamente particolare: egli infatti racconterà l’episodio dal punto di vista dell’amante della donna”. “Provo a mettermi nei panni di un personaggio immaginario, ma realistico, che – ha spiegato don Margara sul settimanale diocesano Il Letimbro – osserva le azioni di Gesù e ascolta le sue parole da un punto di vista appartato e sviluppa le proprie considerazioni su questo straordinario Maestro di sapienza e di misericordia”. “Questa formula è già stata offerta con successo anni fa al teatro don Bosco di Savona, ma ora il tentativo è quello di proporla a un pubblico più vasto, quello dei turisti che in estate affollano la nostra costa e anche le nostre chiese”. I prossimi appuntamenti, entrambi in programma alle 21, si svolgeranno a Varigotti, giovedì 4 agosto nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire, e a Finalborgo, venerdì 18 agosto nella collegiata di san Biagio.