Diocesi: Prato, domani mons. Agostinelli accoglie bambini del Saharawi nel palazzo vescovile

Domani, martedì 25 luglio, un gruppo di bambini del Saharawi faranno visita al vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli, nel palazzo vescovile. L’incontro è programmato per le ore 10. L’appuntamento è inserito all’interno delle iniziative di accoglienza dei bambini provenienti dal Saharawi promosse a Prato e in tutta la Toscana. I bimbi sono accompagnati da Sandro Volpe, del coordinamento in solidarietà della Repubblica Saharawi, e da Roberto Macrì, presidente dell’Opera Santa Rita, che per un giorno ospiterà e farà da guida al gruppo. A seguire i bambini saranno accolti nella sede della Provincia di Prato dalla vice presidente Paola Tassi.