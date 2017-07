Diocesi: Perugia, dal 29 luglio al 9 agosto Festival laurenziano d’organo dedicato ai 500 anni della Riforma luterana

Adriano Falcioni all'organo Tamburini nella Cattedrale di san Lorenzo in Perugia

Sarà dedicata a “La riforma di Lutero in musica” la IX edizione del Festival internazionale laurenziano d’organo che si svolgerà nella cattedrale di san Lorenzo, a Perugia, dal 29 luglio al 9 agosto. La rassegna verrà presentata domani, martedì 25 luglio, nel corso di una conferenza stampa che si terrà dalle 11 presso la “Sala del Dottorato” delle Logge di san Lorenzo. La IX edizione, si legge in una nota, “si arricchisce di particolari e significative ricorrenze. Non ultima quella del 50° anniversario della progettazione dell’organo Tamburini ad opera del maestro Fernando Germani, organista italiano più importante al mondo della sua epoca”. L’organo, dal 1967, con le sue 5mila e più canne, accompagna le celebrazioni liturgiche della cattedrale, il cui restauro è terminato lo scorso anno. Alla presentazione interverranno mons. Fausto Sciurpa, presidente del Capitolo di san Lorenzo, e il maestro Adriano Falcioni, organista titolare della cattedrale di Perugia e direttore artistico del Festival. “Nella forma di un fecondo e benaugurante ecumenismo musicale – evidenzia mons. Sciurpa – si apre il IX Festival internazionale laurenziano d’organo”. Inoltre, annuncia il presidente del Capitolo di San Lorenzo, “un concerto, quello tenuto dal nostro organista, nonché direttore del Festival sarà dedicato alla figura del dottor Franco Buitoni, a poco meno di un anno dalla morte”. Al termine della conferenza stampa, il maestro Falcioni eseguirà alcuni brani all’organo Tamburini della cattedrale, offrendo un’anteprima del Festival.