Diocesi: Padova, da ottobre riparte il biennio di pastorale familiare per coniugi

Ripartirà ad ottobre, a Padova, l’itinerario biennale di formazione in pastorale familiare per coniugi. L’iniziativa, attiva da più di 25 anni, è rivolta in particolare alle coppie di sposi disponibili per la pastorale familiare negli ambiti parrocchiali e vicariali. Il corso – spiegano i direttori Cristiano Pivato e Francesca Aggujaro in un intervento pubblicato dal settimanale diocesano “La Difesa del popolo” – è stato pensato “venendo incontro alle esigenze delle parrocchie: attenzione certamente ai tradizionali corsi per fidanzati, ma più in generale alla pastorale familiare, anche nel contesto dei percorsi d’iniziazione cristiana e quelli di preparazione al battesimo”. “Vorremmo che nascesse un vero e proprio patto tra le coppie che sceglieranno di partecipare al biennio”, aggiungono. Per questo, “stiamo organizzando dei colloqui conoscitivi che si svolgeranno tra ottobre e novembre, per capire il contesto comunitario e le richieste pastorali delle singole comunità. Nel primo anno biennio – precisano – verranno proposti “contenuti di carattere teologico, antropologico, morale, pastorale, spirituale, culturale, scientifico, a partire dall’esperienza e si attuerà soprattutto in dinamiche e condivisioni di coppia e di gruppo”. “Il secondo anno – proseguono – prevede l’esperienza dei laboratori con l’inserimento della coppia nelle attività di pastorale in accordo con il parroco e il consiglio pastorale e con il supporto dell’équipe dell’ufficio famiglia, con incontri e verifiche periodiche”. Sul sito www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it sono disponibili ulteriori informazioni e la scheda di adesione.