Diocesi: Gaeta, da giovedì 27 al Museo diocesano la mostra “Tessere la speranza”

Verrà inaugurata giovedì 27 luglio, alle 17.30 presso il Museo diocesano e della religiosità del Parco dei Monti Aurunci a Gaeta, la mostra “Tessere la speranza”. “L’esposizione – si legge in una nota – presenta un aspetto molto peculiare del culto della Madonna: la vestizione dei simulacri della Santissima Vergine, densa di significati simbolici, ritualità e segretezza”. Una manifestazione del sacro, diffusa in tutto il mondo cattolico fin dalle origini del Cristianesimo e che riguarda insieme la storia dell’arte, della devozione e del costume”. Nell’allestimento della mostra, viene dedicata una specifica attenzione alle espressioni del culto per la Madonna a Gaeta, “Città di Maria nel Giubileo della Misericordia” ed è anche incentrata sul restauro, particolarmente impegnativo, di alcune “Madonne vestite”: la Madonna della cintura di Gaeta e la Madonna del Rosario di Casalattico, di recente riportate all’antico splendore a conclusione di delicati interventi. All’inaugurazione, interverranno l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, Tiziana Coccoluto, vice capo di Gabinetto del Mibatc, Alfonsina Russo, soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Saverio Urciuoli, soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, don Gennaro Petruccelli, direttore del Museo diocesano, Elisabetta Silvestrini, etnoantropologa dell’Università La Sapienza di Roma. Modererà Lino Sorabella, del Museo diocesano di Gaeta. “Tessere la speranza” sarà visitabile fino a domenica 1° ottobre.