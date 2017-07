Diocesi: Catanzaro, domani sera l’oratorio musicale “Natuzza. Canto alla Bellezza” scritto dal vescovo Renzo (Mileto-Nicotera-Tropea) e musicato da Palermo

Verrà messo in scena nella serata di domani, martedì 25 luglio, al Parco archeologico “Scolacium” di Roccelletta di Borgia, l’oratorio musicale sacro “Natuzza. Canto alla bellezza”, scritto dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo, e musicato da Vincenzo Palermo. L’opera, realizzata – si legge in una nota – per “evidenziare particolarmente il senso ed il valore della spiritualità della mistica calabrese di Paravati, Natuzza Evolo, quale capolavoro della bellezza di Dio”, sarà proposta dalle 22 come evento speciale di “Armonie d’arte festival”. L’oratorio sarà presentato alle 12 di oggi, lunedì 24 luglio, a Catanzaro. “Bellezza è Dio stesso contemplato nella sua grandezza ed insieme nella sua semplicità offerta al cuore dell’umanità come modello infinito”, scrive mons. Renzo nella presentazione del testo: “è quello che ha reso possibile e visibile Natuzza con la sua semplicità, al punto da arrivare a definirsi ‘verme di terra’, e con la totale oblazione di se stessa al piano salvifico di Dio, che ha trovato in lei uno strumento docile per manifestare a tutti la sua Bellezza fatta carne nel Figlio e nei figli”. Peril vescovo, “Natuzza si è trasformata in canto umano ‘della’ bellezza di Dio data all’umanità ed insieme canto di gratitudine ‘alla’ bellezza di Dio per le meraviglie da Lui operate a favore della redenzione dell’uomo con l’oblazione totale del Figlio sulla Croce”. L’oratorio è un atto unico di parole e musica per voce recitante, accompagnato da clarinetto, coro, voci bianche e orchestra. La voce recitante sarà quella di Alessandro Preziosi mentre l’orchestra sarà diretta da Maurizio Dones. L’opera è prodotta da “Armonie d’Arte Festival” e “Life Communication”.