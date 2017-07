Charlie Gard: vescovi inglesi, “profonda vicinanza e compassione”. “Tutti hanno cercato di agire con integrità e per il bene di Charlie”

“A seguito della decisione dei genitori di Charlie Gard, la Conferenza dei vescovi inglesi e del Galles esprime la più profonda vicinanza e compassione per loro e il loro figlio”. Sono le parole del portavoce dei vescovi inglesi che in un comunicato stampa ricorda come alcune settimane fa Papa Francesco avesse detto di seguire con “affetto e commozione” il caso del piccolo e di pregare per i genitori sperando che il loro desiderio di curare il figlio fino alla fine non fosse ignorato. “Preghiamo tutti per Charlie, i suoi genitori e la famiglia e speriamo che riescano, come famiglia, a ricevere il sostegno e lo spazio per trovare pace nei giorni che verranno”, si legge nella dichiarazione dei vescovi inglesi: “Il loro saluto al loro piccolo e prezioso bambino tocca i cuori di tutti coloro che come Papa Francesco hanno seguito questa storia triste e complessa. La vita di Charlie sarà amorevolmente accompagnata fino alla sua fine naturale”. “In questo momento è importante ricordare” che “tutti coloro che sono stati coinvolti in queste decisioni laceranti hanno cercato di agire con integrità e per il bene di Charlie” per come ciascuno lo vede. Meritano “riconoscimento e plauso la professionalità, l’amore e la cura per i bambini gravemente ammalati sempre mostrati” dal Great Ormond Street Hospital.