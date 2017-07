Charlie Gard: Burke (Sala Stampa vaticana), “Papa Francesco prega per lui e i suoi genitori. Si sente vicino in questo momento di immensa sofferenza”

foto SIR/Marco Calvarese

“Papa Francesco sta pregando per Charlie e per i suoi genitori e si sente particolarmente vicino a loro in questo momento di immensa sofferenza”: lo dichiara il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke, dopo che oggi i genitori hanno annunciato di ritirare la richiesta di rivedere la sentenza dell’Alta Corte con la quale è stato stabilito di staccare il respiratore che tiene in vita il piccolo. ” Il Santo Padre chiede di unirci in preghiera perché possano trovare la consolazione e l’amore di Dio”, prosegue Burke.