Calcio: oggi il card. Sepe a Dimaro con la squadra del Napoli

Oggi il card. Crecenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, come è già da alcuni anni, dal santuario di Pietralba, sopra Bolzano, si è recato a Dimaro, la ridente località del Trentino ormai diventata familiare ai tifosi napoletani, dove è stato ricevuto dal presidente Aurelio De Laurentiis per trascorrere una giornata con i calciatori azzurri, con Sarri e lo staff tecnico, con la dirigenza.

Il card. Sepe, accompagnato da un gruppo di sacerdoti, celebrerà a bordo campo la Santa Messa e benedirà la compagine azzurra, complimentadosi per il bel calcio che sotto la guida di Sarri viene espresso, incoraggiando gli atleti e augurando loro nuove affermazioni e un successo sempre maggiore. Dopo una pausa conviviale, l’arcivescovo ritornerà al santuario della Madonna di Pietralba, nella località dolomitica, che lo accoglie da oltre trent’anni per un periodo di riposo.