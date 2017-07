Austria: dal governo 5 milioni di euro per interventi contro carestia in Africa orientale. Plauso della Caritas

Caritas Austria ha accolto con favore l’aumento dei finanziamenti da parte del Fondo per le catastrofi del ministero degli Esteri austriaco, con la destinazione delle somme per interventi urgenti in Africa Orientale e per la pianificazione di una sorta di “piano Marshall” per il continente africano. “Sono grato per i 5 milioni di euro oggi stanziati – ha dichiarato il presidente di Caritas Austria, mons. Michael Landau –. Il denaro supplementare permetterà la sopravvivenza e la sicurezza di migliaia di bambini, donne e uomini”. La distribuzione degli aiuti sarà gestita in accordo fra Caritas, ong internazionali e il governo federale austriaco. Il ministro degli Esteri, Sebastian Kurz, ha confermato l’impegno verso la regione del lago Ciad, Sud Sudan, Somalia, Etiopia, Uganda e Kenya. L’Africa orientale è al centro della tradizionale campagna di sensibilizzazione contro la fame, già iniziata dalla Caritas e organizzata per tutto il prossimo mese di agosto: 22,9 milioni di persone in Africa orientale sono attualmente colpiti dalla carestia. “La fame è la peggiore forma di povertà. Attualmente, abbiamo una situazione in cui le persone possono mangiare nelle zone colpite non più di una volta al giorno, e molti solo una piccola porzione di polenta per l’aridità dei campi”, ha detto Landau, che ha recentemente visitato al zona di Marsabit nel nord del Kenya constatando la gravità della situazione: “Fino a quando i bambini muoiono di fame, abbiamo fallito come società”.