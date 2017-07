Agricoltura: Coldiretti, “oltre 2 miliardi il conto dei danni nelle campagne per nubifragi, grandine e siccità”

“Violenti nubifragi e grandine su una agricoltura stremata dalla siccità in una pazza estate segnata dal rincorrersi di eventi estremi fanno salire a ben oltre 2 miliardi il conto dei danni nelle campagne”. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo che ha interessato a macchia di leopardo il nord Italia a partire dall’alto vicentino dove – prosegue la nota – “una devastante grandinata ha causato pesanti danni alle aziende della zona, con coltivazioni orticole e frutteti, già provate dai bassi prezzi pagati per i loro prodotti”. “La grandine – ricorda la Coldiretti – è la calamità più temuta dagli agricoltori in questa stagione perché provoca danni irreparabili alle coltivazioni vanificando il lavoro di un intero anno”. Secondo Coldiretti, “quest’anno, siamo di fronte al moltiplicarsi di eventi estremi con l’alternarsi di caldo anomalo, siccità, bombe d’acqua, grandinate violente e con il divampare di incendi che hanno colpito non solo boschi ma anche animali allevati, pascoli, vigneti e uliveti con un impatto devastante sull’ambiente, l’economia, il lavoro e il turismo”.