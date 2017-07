Terzo settore: Fiaschi (Forum), riforma è “traguardo molto importante”

Terzo settore e Governo a confronto: ieri, nell’ambito di una visita ad alcune esperienze del Terzo settore piemontese, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha incontrato, insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e al sottosegretario Luigi Bobba, la portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore Claudia Fiaschi. L’incontro è avvenuto nei giorni di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi di riforma del Terzo settore, ed è stato pertanto un’occasione unica per discutere dell’impatto che le nuove norme avranno sulla vita degli enti. “Siamo davanti a un traguardo molto importante”, ha dichiarato Fiaschi, “perché finalmente vengono riconosciuti al Terzo settore una funzione strategica per la coesione sociale del nostro Paese e un ruolo fondamentale nella costruzione di modelli di sviluppo sociale ed economici inclusivi e sostenibili. La riforma, inoltre, disegna la via italiana dell’impresa sociale: uno strumento che guarda al modo di pensare lo sviluppo delle nuove generazioni e che ci proietta nell’ambito dell’innovazione sociale europea”. L’intervento di Fiaschi è stato seguito da quello di Paolo Gentiloni, che ha parlato della “Italia sociale” come della parte migliore del nostro Paese, di cui bisogna essere orgogliosi. Anche il ministro Poletti ha sottolineato l’importanza del nuovo impianto normativo, specificando che ci sarà bisogno di lavorare insieme perché la legge entri davvero nella vita quotidiana degli enti e tutti i suoi contenuti vengano apprezzati.