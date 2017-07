Siccità: presidente Acea, dal 28 acqua razionata per i romani

(DIRE-SIR) – Da qui “a sette giorni non ci sarà nessuna soluzione, se non quella di razionare l’acqua dei romani. Questo succederà dal 28 in poi per un milione e mezzo di cittadini”. Lo dice il presidente di Acea Paolo Saccani, intervistato da Sky Tg24. Queste misure, dice ancora, “impatteranno” su un milione e mezzo di persone, ma anche sui palazzi delle istituzioni, sulle ambasciate. “Parliamo della capitale dell’Italia, non faremo certo del bene all’immagine internazionale del Paese e tutto per 1,5 millimetri al giorno”. Dunque, ribadisce, da qui al 28 non succederà niente, poi ci sarà “un piano di razionamento dell’acqua a Roma. Noi non la fabbrichiamo l’acqua”.

