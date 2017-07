Siccità: presidente Acea, da Regione atto abnorme e irresponsabile

(DIRE-SIR) – “L’atto della Regione è abnorme e illegittimo” ed è “inutile per la tutela del Lago di Bracciano” dal quale vengono prelevati 86mila metri cubi al giorno” che corrispondono ad “un abbassamento di 1,5 millimetri. Il Lago è profondo 164 metri. Azzerare la derivazione creerà pesantissimi disagi per gli abitanti”. Lo dice il presidente di Acea Paolo Saccani, intervistato da Sky Tg24. “Non nascondo che il lago si sia abbassato di 90 centimetri – prosegue – rispetto allo scorso anno, ma stiamo attuando delle misure per ridurre la derivazione, interromperla però è un atto irresponsabile”.

