Settimana sociale: Agire politicamente, a fine agosto a Fermo il seminario “per costruire il patto sociale”

Si svolgerà dal 26 al 30 agosto, a Fermo, il seminario di formazione “Il lavoro che non c’è… il lavoro che vogliamo: per costruire il patto sociale” promosso dal coordinamento di cattolici democratici “Agire politicamente” in collaborazione con la Comunità di Capodarco. L’iniziativa è organizzata in vista della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). Il seminario si aprirà sabato 26, alle 16, con gli interventi di Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco, e di Lino Prenna, coordinatore nazionale di “Agire politicamente”. Domenica mattina sarà dedicata alla riflessione proposta da mons. Battista Angelo Pansa, biblista e parroco della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, a Roma. Per le 12 è in programma la celebrazione eucaristica, mentre nel pomeriggio si terrà l’incontro con la Comunità di Capodarco. Lunedì mattina interverrà Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione “Persona comunità democrazia”, mentre nel pomeriggio sarà la volta del senatore Giorgio Santini. La mattinata di martedì 29 sarà dedicata a “Disabili e fasce deboli: il diritto al lavoro” con Augusto Battaglia della Comunità di Capodarco. Previsti anche interventi e testimonianze. Nel pomeriggio, interverrà Alessia Bartolini, docente di pedagogia sociale nell’Università di Perugia. Nella mattinata conclusiva di mercoledì 30, dopo l’intervento di Sandro Campanini, coordinatore di “C3dem”, verrà presentato il “Progetto lavoro”.