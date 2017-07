Padre Dall’Oglio: il 27 luglio a Milano presentazione del volume “La profezia messa a tacere”

In occasione del 4° anniversario del rapimento di padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita scomparso in Siria il 29 luglio 2013, Fondazione culturale San Fedele ed Edizioni San Paolo organizzano la presentazione del volume “Paolo Dall’Oglio – La profezia messa a tacere”. L’iniziativa si svolgerà il 27 luglio dalle 20.45, presso la sala Ricci in piazza San Fedele 4, a Milano. Alla serata, introdotta da Stefano Femminis della Fondazione culturale San Fedele, interverranno la giornalista Laura Silvia Battaglia, l’islamologo Paolo Branca, il presidente dell’associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio, Riccardo Cristiano, l’imam della Comunità islamica del Veneto, Kamel Layachi. Curato da Riccardo Cristiano, “Paolo Dall’Oglio – La profezia messa a tacere” aiuta a scoprire e riscoprire la figura del sacerdote rapito nel 2013. Nel libro, “alle parole del gesuita – si legge in una nota – si affiancano le riflessioni di giornalisti e importanti figure della cultura italiana e internazionale, perché non si perda il ricordo e, con questo, la speranza”. Al volume hanno contribuito Nader Akkad, Paolo Branca, Laura Silvia Battaglia, Massimo Campanini, Pierluigi Consorti, Antoine Courban, Riccardo Cristiano, Asmae Dachan, Stefano Femminis, Shady Hamadi, Marco Impagliazzo, Luciano Larivera, Federico Lombardi, Adnane Mokrani, Amedeo Ricucci, Lorenzo Trombetta.