Manchester: leader religiosi, domani la festa “pace e unità” a due mesi dagli attacchi terroristici

Manchester vuole essere comunità, e a due mesi dagli attacchi terroristici che l’hanno messa a dura prova (22 maggio) sarà spazio nei prossimi giorni per due importanti eventi. Il primo è una festa “Pace e unità la nostra Manchester, le nostre comunità”, per “promuove la pace tra le numerose comunità della grande Manchester” e “celebrare la nostra diversità culturale con la musica, la danza, il cibo, il divertimento la compagnia”, domani pomeriggio, domenica 23 luglio. Evento interreligioso che dentro e attorno la Cattedrale anglicana della città vedrà succedersi “interventi, spettacoli musicali, una danza interattiva di Bhangra, attività per le famiglie e i burattini giganti, un laboratorio di origami, un cerchio sufi di canto e danza e un’area per la meditazione”, spiega il programma. Ci sarà anche un albero virtuale dove sarà possibile scrivere i propri “sogni per Manchester”. Nel gruppo organizzatore, la Faith Network for Manchester (Fn4m), l’associazione Impegno e sviluppo musulmano (Mend), l’associazione internazionale Luce di Buddha (Blia), il Consiglio delle Moschee di Manchester, la comunità sufi e rappresentanti di quella ebraica, le comunità sikh e indù in collaborazione con il consiglio comunale di Manchester. Da martedì 25 luglio invece e per tre giorni, nella città inglese ci sarà il “festival dell’apprendimento in comunità”, organizzato dalle Facoltà di psicologia e studi sociali della Manchester Metropolitan University per “unire le comunità locali in tre giorni tematici attraverso una serie di attività” che vanno dalle discussioni su “democrazia e resistenza”, ad attività sportive nella giornata di mercoledì dedicata a “salute e benessere” o ancora laboratori manuali giovedì per creare comunità attorno al tema “creatività e sostenibilità”.