Irlanda: vescovi, oggi e domani colletta nazionale per aiutare le popolazioni dell’Africa orientale

I vescovi dell’Irlanda hanno chiesto ai loro fedeli di vivere in questo fine settimana uno sforzo di generosità per rispondere alla “terribile tragedia” in cui vivono “25 milioni persone colpite dalla devastante crisi e dalla fame nell’Africa orientale”. Nelle chiese di tutta l’Irlanda quindi oggi e domani quanto raccolto nelle collette delle messe sarà donato a Trócaire, l’agenzia cattolica irlandese di sostegno allo sviluppo, che lo destinerà agli aiuti umanitari per la regione. L’arcivescovo di Armagh Eamon Martin ha fatto un appello per la raccolta: “Il grande numero di persone colpite può sconvolgerci, ma dobbiamo renderci conto che dietro questi numeri ci sono persone reali: madri e padri incapaci di nutrire i loro figli affamati”. Trócaire è già attiva nella regione ma “i bisogni sono così enormi” che c’è bisogno di più fondi ancora. Il vescovo di Cloynen e presidente di Trócaire, mons. William Crean, ha spiegato che l’Agenzia in Somalia si sta prendendo cura di 19mila persone malnutrite e malate ogni mese. Nuove risorse dall’Irlanda potrebbero aiutare “molte altre migliaia di persone a ricevere aiuti” e Trócaire sta già pensando di destinarli ad alimentare più di 13mila bambini kenioti. “A livello globale, questa crisi ha ricevuto poca attenzione”, sottolinea mons. Crean. “Le richieste di aiuto sono sotto-finanziate: l’Onu ha ricevuto solo il 37% dei fondi necessari per rispondere alla crisi in Somalia. Il mondo è distratto dalle azioni di una manciata di potenti politici, mentre in Africa orientale milioni soffrono in silenzio”.