Gmg2016: vescovi polacchi, invito a celebrare il primo anniversario. Diverse iniziative

“La Gmg non ci è stata data solo per avere dei bei ricordi ma soprattutto come un compito da assolvere”. Così l’arcivescovo di Cracovia, mons. Marek Jedraszewski, invitando i giovani a festeggiare il primo anniversario della Gmg2016 con Papa Francesco. L’invito che verrà letto in tutte le chiese domenica 23 luglio ricorda “l’indelebile immagine della Chiesa nella sua diversità, veramente universale e piena di vita”. L’arcivescovo, rilevando l’importanza della “solidarietà nella costruzione di un’opera di bene e che appartenga a tutti”, augura che l’esperienza vissuta nel 2016 “continui a perpetuarsi in molte parrocchie e comunità dove le persone, giovani e anziane, condividono l’amore reciproco costruendo la Chiesa nella quotidianità della vita”. Un’iniziativa di evangelizzazione nell’anniversario della Gmg2016 è prevista anche a Sandomierz, città nel sud-ovest della Polonia. L’ordinario della diocesi, mons. Krzysztof Nitkiewicz, insieme agli organizzatori delle manifestazioni programmate dal 28 al 30 luglio, invita a partecipare con preghiere e testimonianze personali a una serie di eventi a carattere religioso e culturale che “devono ricordare il grande amore di Dio per l’uomo”.