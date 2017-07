Estate: Coldiretti, con le ultime partenze 15 milioni di italiani in vacanza

Con le ultime partenze salgono a 15,2 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2017 con un aumento dell’uno per cento rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che se agosto resta il mese preferito dagli italiani, anche luglio beneficia del trend di crescita nel numero di italiani in vacanza. Confermata la tendenza a preferire l’Italia che – precisa la Coldiretti – è scelta come meta dal 78% anche per i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano questa estate la scelta delle vacanze di quasi quattro italiani su dieci (38%) che hanno scelto di mettersi in viaggio. Si riduce leggermente – sottolinea la Coldiretti – a 11,2 giornate, la durata media del tempo trascorso lontano da casa. Per quasi un italiano su quattro la durata è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un 3% che starà fuori addirittura oltre un mese. Se è il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (69%), seguito dalla montagna con il 17%, si assiste – precisa Coldiretti – alla ricerca di alternative meno affollate con la campagna che è scelta dal 9% dei vacanzieri. La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive sale a 803 euro per persona con un aumento del 16% rispetto allo scorso anno. Un terzo degli italiani (33%) resterà comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 38% tra i 500 ed i 1000 euro, il 15 % tra i 1000 ed i 2000 euro mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite. Si risparmia sull’alloggio piuttosto che sulla spesa per il cibo con il 79% dei vacanzieri che preferisce assaggiare quello locale mentre solo il 19% ricerca i sapori di casa e il resto si affida alla cucina internazionale. Circa la metà degli italiani in viaggio – continua la Coldiretti – ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno grazie alla qualificazione e diversificazione dell’offerta.