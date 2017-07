Diocesi: Trento, il 27 luglio dibattito su “I frutti di Amoris Laetitia” in Italia

Sarà dedicato ad una verifica a livello nazionale sull’impatto della “Amoris laetitia” di Papa Francesco il dibattito che si svolgerà giovedì 27 luglio, alle 21, presso l’oratorio di Pozza di Fassa (Tn), nell’ambito della rassegna “Ispirazioni d’estate” promossa dal decanato di Fassa. La serata di grande interesse familiare e pastorale, a più di un anno dalla pubblicazione dell’esortazione post sinodale, è organizzata per la seconda festa del quotidiano “Avvenire” e del settimanale diocesano “Vita Trentina”. Ad introdurre il dibattito, sarà il direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. Interverranno i coniugi trentini Lucia e Marco Matassoni, uditori laici al Sinodo dei vescovi, il direttore dell’Ufficio nazionale per la famiglia della Cei, don Paolo Gentili, e il caporedattore di “Avvenire” e del mensile “Noi Famiglia & Vita”, Luciano Moia. Modererà il direttore di “Vita Trentina” e “radio Trentino inBlu”, Diego Andreatta. “Durante l’incontro – si legge in una nota – sarà presentato il monitoraggio sulla ricezione dell’Amoris Laetitia nelle diocesi italiane e saranno discussi i possibili sviluppi delle ‘strade di felicità’ indicate da Papa Francesco”.