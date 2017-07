Cinema: mons. Viganò al Siloe Film Festival, “donne coraggiosamente intervengono, parlano e decidono nella Chiesa e nella società”

“Siamo invitati a uno sguardo integrale sull’universo femminile, sulle donne che coraggiosamente intervengono, parlano e decidono nella Chiesa, nella società, nella loro famiglia, in modo particolare negli angoli più remoti del mondo, nei territori più periferici. Stiamo attraversando uno scorcio di storia complesso, con prospettive inedite, con mezzi e tecnologie a disposizione inimmaginabili fino a poco tempo fa, e nel contempo siamo testimoni di violenze, diseguaglianze, conflitti e difficoltà che vedono spesso le donne soccombere, rimanere intrappolate in una spirale di violenza e di sopraffazione”. È un passaggio della relazione tenuta oggi da mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC) della Santa Sede, alla conferenza “Lo sguardo femminile sulla realtà. Uno sguardo di speranza” nell’ambito del Siloe Film Festival. Dalle donne, spiega, “ci arrivano esempi e testimonianze di forza interiore e di consapevolezza dei problemi e della necessità di risolverli, non scelte strategiche di fuga di fronte alle difficoltà. Mostrano il coraggio di guardare al futuro, di pensare al domani, dei loro figli e delle giovani generazioni, facendosi custodi del bene comune e delle risorse disponibili nel nostro ecosistema reso fragile da uno sfruttamento incontrollato. Tendenzialmente, le donne ci offrono prova di saper portare frutto, e non di sfruttare, cioè appropriarsi indebitamente e con violenza delle risorse dell’altro, o dell’altro stesso”.