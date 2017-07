Terremoto in Grecia: Stylianides (Commissario Ue), “pieno sostegno negli aiuti”

“Esprimo la solidarietà dell’Unione europea con la popolazione colpita e le mie più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari”. Lo ha scritto in un messaggio il Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, dopo il terremoto avvenuto nelle prime ore di oggi nel mar Egeo e che ha causato danni nella città turca di Bodrum e sull’isola di Kos, provocando la morte di due persone. Oltre duecento i feriti. Il Commissario ha offerto a nome dell’Ue “pieno sostegno negli aiuti”. Il Centro di coordinamento delle risposte alle emergenze della Commissione che costantemente monitora i disastri naturali “sta seguendo da vicino gli sviluppi ed è disponibile a coordinare ogni assistenza richiesta”, informa il Commissario, così come è a disposizione delle autorità nazionali della Protezione civile il sistema satellitare di mappatura Copernicus. “In questo momento i nostri pensieri vanno anche ai soccorritori, al personale medico e alle persone che lavorano sul luogo”, ha fatto sapere Stylianides.