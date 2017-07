Tendopoli San Gabriele: dal 22 al 26 agosto la 37ª edizione sul tema “Alzati e va… è in preghiera”

Sarà “Alzati e va… è in preghiera” il tema della 37ª Tendopoli di san Gabriele, che si svolgerà dal 22 al 26 agosto al santuario di Isola del Gran Sasso (Te). La kermesse giovanile sarà aperta alle 18.30 del 22 agosto dal vescovo di Teramo-Atri, mons. Michele Seccia, insieme al padre generale dei Passionisti, Joachin Rego. I giovani si prepareranno quindi, dopo il “Tend Fest e fantasia”, ad accogliere in serata l’arrivo della Fiaccola della speranza, che quest’anno partirà da Cascia e, passando per Norcia e Amatrice, giungerà sul Gran Sasso, al rifugio Duca degli Abruzzi, dove resterà fino a martedì quando, intorno alle ore 23, arriverà al santuario di san Gabriele. Mercoledì 23 agosto i ragazzi entreranno nel vivo della discussione con la relazione “Chi sei Signore?” di Rosalba Manes, docente della Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. In serata “Tend fest” con Billy Balla Reggae. La giornata di giovedì 24 si aprirà con la riflessione del vescovo di Noto, mons. Antonio Staglianò. Nel pomeriggio alle 15 la festa della famiglia Tendopoli, alla quale sono invitate tutte le famiglie che hanno vissuto l’esperienza “tend” in questi 37 anni di cammino. A seguire la presentazione del libro “Perché? Una storia vera” di Anna Agostiniani e poi serata con Dj Maick. Venerdì 25 agosto, al mattino l’attore e sceneggiatore Simone Riccioni racconterà della sua esperienza. Nel pomeriggio si terranno il consueto deserto e la festa della riconciliazione, prima della Via crucis serale sul piazzale del Santuario. Sabato 26 agosto la Tendopoli chiuderà con la Festa dei giovani e la tradizionale marcia a piedi Isola-San Gabriele. Alle 11 mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica italiana, presiederà la celebrazione eucaristica. È possibile seguire la Tendopoli sul sito www.tendopoli.it e sui canali social principali con gli hashtag ufficiali: #Tendopoli2017 e #accendilasperanza.