Scout: Masci, a novembre a Roma il seminario nazionale sui “Cambiamenti in atto”. Interverrà mons. Nunzio Galantino

Sono aperte le iscrizioni per il seminario nazionale del Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) sul tema “I cambiamenti in atto: timori e opportunità” che si terrà a Roma (11-12 novembre). Interverranno, come relatori, monsignor Nunzio Galantino (segretario generale della Conferenza episcopale italiana), Roberto Mancini (ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Macerata) e don Armando Matteo (docente di Teologia fondamentale alla Pontifica Università Urbaniana di Roma). L’obiettivo del seminario, spiega una nota, “è riconoscere e interpretare ogni forma di cambiamento, in una continua esplorazione della città, della Chiesa e dei propri ambienti di vita”. L’appuntamento, prosegue la nota, “prende spunto dall’indirizzo programmatico approvato lo scorso ottobre dall’assemblea nazionale di Assisi, che invita gli Adulti scout a essere capaci di discernere, testimoniare e promuovere nuovi stili di vita, per un cambiamento personale e collettivo che salvaguardi il pianeta, il bene comune, la convivenza e la giustizia sociale, in una prospettiva di speranza per le nuove generazioni”. Inoltre, sottolinea “l’esigenza di aprirsi alla comprensione, alla convivenza e al rispetto delle diversità culturali, pur testimoniando i valori cristiani e i valori etici promossi dalla Legge Scout, con la consapevolezza – conclude la nota – che i comportamenti personali sono in grado anche di influenzare gli indirizzi della società”. Info: www.masci.it.