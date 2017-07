Salute e bambini: mons. Viganò (SpC), “la famiglia è insostituibile nei momenti dolorosi e di totale smarrimento”

“La famiglia è insostituibile nei momenti dolorosi e di totale smarrimento, perché papà e mamma tengono per mano, sono presenti, fanno sentire il calore dell’affetto che mitiga lo scoraggiamento e la solitudine. I genitori, in particolare, garantiscono il senso della sicurezza qualunque cosa accada, abbracciano e comunicano tenerezza”. Così mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC) della Santa Sede, nella prefazione al libro “I ragazzi del Bambino Gesù” (Rizzoli) di Simona Ercolani che sarà presentato oggi insieme al documentario-progetto. “Questo amore, nella sofferenza e nel pianto, solo i genitori possono assicurarlo, perché vivono nella loro carne la pena dei figli, pronti a dare la loro vita affinché possano continuare a essere felici. La famiglia è una scuola di vita in cui si affrontano le lezioni più impegnative e complesse proprio nei momenti oscuri, in cui le tenebre e il gelo della malattia paralizzano i muscoli e impediscono qualsiasi ragionamento. Il calore dei genitori e dei familiari è terapeutico, cura (cor urat – riscalda il cuore) e rianima, con la tenerezza e le carezze, la forza di reagire tutti insieme alla patologia, anche se grave, perché l’amore è più forte della morte”.