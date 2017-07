Roghi Campania: diocesi Nocera Inferiore-Sarno, domenica 23 luglio in tutte le chiese si prega “per la salvaguardia del Creato”

Domenica 23 luglio, in tutte le chiese della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, “si pregherà per la salvaguardia del Creato con un atto penitenziale per riparare ai disastri degli incendi e alle azioni di chi li sta alimentando”. Lo ha disposto il vescovo diocesano, monsignor Giuseppe Giudice, che – si legge in una nota – ha voluto fortemente che la comunità ecclesiale “si fermasse a riflettere e pregare”. “Gli eventi disastrosi dei giorni scorsi – ha scritto nella circolare alle parrocchie il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, don Piercatello Liccardo – impongono una riflessione attenta sul ruolo che, come cittadini e come cristiani, viviamo o dovremmo vivere rispetto alla cura e alla salvaguardia del Creato. Affidiamo il nostro territorio e affidiamoci, come custodi di esso, al Signore della Misericordia”. Domenica si chiederà perdono al Signore perché “invece di custodire l’opera delle tue mani l’abbiamo usata come nostra esclusiva proprietà e a nostro piacimento senza riconoscere che è un tuo grande dono fatto all’umanità” e perché “abbiamo consentito che i beni naturali del tuo grande Creato siano diventati merce di scambio per il profitto di pochi”. “Abbiamo venduto l’acqua – continua l’atto penitenziale – abbiamo inquinato terreni e frutti, abbiamo sciupato paesaggi e mari. Ci siamo allontanati dal tuo progetto divino di mettere il creato a servizio di tutti i tuoi figli e ne abbiam fatto occasione di guerra e di morte”. Nella preghiera dei fedeli si chiederà al Signore la conversione del “cuore degli uomini che per fini economici e criminali oggi inquinano e distruggono la bellezza che hai messo nelle nostre mani”.