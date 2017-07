Richiedenti asilo: Viminale, al via i lavori della cabina di regia per l’accoglienza

“Nel quadro dell’intesa strategica tra ministero dell’Interno e Anci per far fronte alla impegnativa pressione migratoria, si è insediata oggi al Viminale, la Cabina di Regia per l’accoglienza dei richiedenti asilo, presieduta dal direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, con la partecipazione del responsabile Anci dell’area welfare e immigrazione e di altri funzionari Anci, nonché di dirigenti del Dipartimento delle libertà civili e immigrazione, che si riunirà periodicamente, con una frequenza almeno settimanale”. Lo rende noto l’Ufficio stampa del ministero dell’Interno, aggiungendo che “nel corso dell’incontro sono state definite le modalità di interventi sinergici e tempestivi per la soluzione delle singole criticità che si registrano, ribadendo la necessità di un attivo coinvolgimento dei Sindaci nelle scelte che si vanno a fare sul territorio”.