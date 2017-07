Ospedale Bambino Gesù: insediato il nuovo Consiglio di amministrazione. Ruggero Parrotto nominato direttore generale

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nominato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in base ai “poteri a me conferiti da Sua Santità Francesco”. Fanno parte del nuovo Consiglio, oltre alla presidente Mariella Enoc: mons. Luigi Mistò, la duchessa Maria Grazia Salviati, mons. Mauro Rivella, la sig.ra Valentina Bonomo in Salviati, i prof. Giuseppe Dalla Torre, Patrizio Polisca e Giulio Cesare Nicotra, mons. Alberto Perlasca e mons. Renzo Pegoraro, il dott. Carlo Salvatori; la dott.ssa Bianca Maria Farina e la sig.ra Francesca Rebecchini. Il segretario di Stato ha nominato anche il nuovo Collegio dei revisori dei conti, presieduto dal dott. Tiziano Onesti. Membri effettivi il dott. Carlo Regoliosi e il dott. Robert L. Madsen. Membri supplenti il dott. Gianni Artegiani e il dott. Antonio Di Iorio. Nella sua prima seduta, il nuovo Consiglio di amministrazione del Bambino Gesù ha deliberato l’istituzione della figura del direttore generale e l’attribuzione del relativo incarico al dott. Ruggero Parrotto, fino ad oggi coordinatore generale dell’Ospedale Pediatrico. Il Consiglio resterà in carica fino al 31 dicembre del 2020.