Formazione: il card. Bassetti incontra domani a Perugia i responsabili del progetto Anspi “Oratorio 20.20L”

Dal ieri al 23 luglio, presso “Casa Sacro Cuore” di Perugia, è in corso “un significativo incontro di formazione promosso dall’Anspi (Associazione Nazionale San Paolo Italia), che vede la partecipazione di oltre sessanta giovani provenienti da tutta l’Italia tra professionisti della formazione appassionati di oratorio, formatori impegnati nelle realtà locali e alcuni studenti del Corso di perfezionamento in ‘Progettazione, Gestione e Coordinamento dell’Oratorio’”. A renderlo noto è un comunicato della diocesi umbra. All’incontro parteciperà anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo della città e presidente della Cei. L’incontro è previsto per domani e sarà preceduto dalla celebrazione eucaristica. “Il cardinale Bassetti – si legge nella nota – , da sempre attento al prezioso lavoro svolto dagli Oratori a livello locale e nazionale con il valido supporto dell’ Anspi, in primis in ambito educativo e sociale nel sostenere tante famiglie, coglierà l’occasione per incoraggiare il mondo oratoriano definito, già nella sua prima conferenza stampa da neo presidente della Cei, ‘una ricchezza, un plusvalore’, uno strumento ‘non solo pastorale, ma anche culturale, missionario’. L’incontro con il porporato sarà vissuto dai partecipanti come “una fruttuosa opportunità per confrontarsi e riflettere insieme sull’importanza della formazione, in particolare sulla formazione dei formatori, vero motore propulsivo per un servizio educativo di qualità che abbia lo stile peculiare dell’oratorio”. “A Perugia, questi sessanta giovani formatori – spiegano i responsabili Anspi – sono riuniti nel consueto stage associativo di formazione annuale, un appuntamento che si ripropone ormai da otto anni e che è occasione di crescita, arricchimento e scambio di buone prassi da riportare poi nei 1.850 oratori e nelle 140 diocesi d’Italia”.