Migranti: Gentiloni, non accettiamo improbabili lezioni

(DIRE-SIR) – “L’Italia è un Paese impegnato a farsi carico di un peso che dovrebbe essere più condiviso in Europa. Dai nostri vicini e in generale dai Paesi che con noi condividono il progetto dell’Unione europea, abbiamo il diritto di pretendere solidarietà. Non accettiamo lezioni. Tanto meno possiamo accettare parole improbabili e minacciose come quelle che abbiamo sentito da Paesi vicini. Noi serenamente ci limitiamo a dire che facciamo il nostro dovere e pretendiamo che l’Europa intera faccia il suo dovere, invece di dare improbabili lezioni al nostro Paese”. Lo dice il premier Paolo Gentiloni, a Torino.

