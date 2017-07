Mafia capitale: Gentiloni, degenerazioni, questo non è Terzo settore

(DIRE-SIR) – “A Roma c’è stato un lungo scandalo che si è concluso con una sentenza della magistratura. Credo che le nuove regole che ci siamo dati sono anche l’occasione per rivendicare a voce alta, per gridare, che questi episodi, queste degenerazioni non rappresentano il Terzo settore”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Torino alle cooperative sociali Frassati, parlando del fatto che “in questi mesi non sono certo mancati episodi che hanno, per usare un eufemismo, messo in cattiva luce il settore, episodi di corruzione”.

(www.dire.it)