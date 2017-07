Immigrazione e salute: Cnb, “accoglienza specifica per donne vittime di violenza, formazione interculturale operatori, attenzione a disagio mentale”

Prevedere forme di accoglienza specifiche per le donne che hanno subito ripetutamente violenza nel corso del viaggio di arrivo in Italia; rafforzare l’impegno a favore dell’educazione sanitaria, anche potenziando le funzioni di alcuni servizi, come i consultori familiari e i servizi di salute mentale; migliorare le competenze interculturali degli operatori del Ssn e valorizzare adeguatamente, all’interno dei percorsi formativi universitari rivolti ai futuri medici e professionisti della salute, le Medical Humanities e di studi e ricerche riguardanti la relazione terapeutica in una prospettiva interculturale. Sono alcune delle raccomandazioni finali contenute nel parere “Immigrazione e salute” del Comitato nazionale di bioetica (Cnb), approvato nella plenaria dello scorso 23 giugno e pubblicato oggi sul sito del Cnb. Il parere tratta del rapporto tra immigrazione e salute, attingendo ad una serie di dati circostanziati, di carattere epidemiologico e sul numero degli sbarchi sulle coste italiane, e ribadisce la necessità di garantire il diritto alla salute come diritto umano fondamentale e universale. Il testo richiama inoltre l’attenzione sul problema grave della salute mentale dei migranti: “sono ampiamente sottovalutati gli effetti devastanti sulla salute mentale o psicologica dei migranti provocati da violenze e altre forme di trattamenti disumani e degradanti, subite durante il lungo viaggio per raggiungere l’Europa; in particolare, ad essere colpiti sono i soggetti più vulnerabili, come donne e bambini”. Dai membri del gruppo di lavoro l’invito agli Ordini professionali ad “aggiornare i propri codici deontologici, con espliciti riferimenti al dovere da parte del professionista di tenere conto delle differenti identità culturali di appartenenza dei pazienti”.