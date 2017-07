Gmg di Panama: scelto il luogo nel quale avverrà l’incontro con il Papa

Sarà la suggestiva “Cinta Costera Uno” ad accogliere i giovani per i momenti culminanti (la veglia serale e la messa conclusiva) della Gmg 2019, che si terrà a Panamá dal 22 al 27 gennaio 2019. L’annuncio è stato dato ieri durante una conferenza stampa dall’arcivescovo di Panamá, mons. José Domingo Ulloa Mendieta. Il sito è stato scelto dopo un’ampia consultazione in tutto il mondo e dopo la visita della Gendarmeria Vaticana. È stato fatto notare che, tra i luoghi ipotizzati, la Cinta Costera è quella che più si avvicina agli altri siti che hanno accolto il Papa durante le Gmg, garantendo anche la sicurezza del Santo Padre. Senza dimenticare il fascino del luogo, in riva all’oceano, come era accaduto a Rio de Janeiro. In tal modo l’organizzazione dell’evento seguirà pure criteri di sostenibilità ambientale e sobrietà, così come chiesto dal Papa. Il Comitato organizzatore locale si sta preparando ad accogliere all’interno della Cinta Costera 375mila giovani. Agli iscritti alla Gmg verrà data la priorità. Spazi ulteriori saranno ricavati dentro e fuori la Cinta Costera.