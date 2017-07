Frati minori: p. Patton (Custode), “800 anni di presenza francescana in Terra Santa piantando semi di pace”

Niente liti e dispute, siano sudditi e soggetti a ogni umana creatura per amore di Dio e confessino di essere cristiani”. Si richiama direttamente alle parole di san Francesco, il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton per ricordare gli 800 anni di presenza francescana in Terra Santa (1217-2017). In una intervista al Sir il Custode illustra il valore di questa presenza ancora attuale nella realtà complessa della Terra Santa e dell’intero Medio Oriente. “L’idea di non fare dispute e liti, in questi 800 anni si è dimostrata vincente perché ha significato la capacità di adattarsi all’ambiente multiculturale, multietnico e multireligioso, non sempre facile di questa Terra” afferma padre Patton. L’impegno nelle scuole, definiti “luoghi formidabili di educazione alla convivenza e alla costruzione della pace, necessari per rifuggire da estremismi e fondamentalismi che in questo tempo riprendono vigore”, nell’archeologia e nello studio delle Scritture, così come nel campo sociale contro la povertà, sono per il Custode di Terra Santa, “semi piantati” nel campo della pace, del dialogo e della convivenza. “Dobbiamo solo avere la pazienza del seminatore e non scoraggiarci se non vediamo subito i frutti”. Per la ricorrenza degli 800 anni il comitato organizzatore delle celebrazioni ha messo a punto un programma di eventi che avranno il loro clou il prossimo ottobre. A Gerusalemme, infatti, è previsto un convegno in cui sarà presente il cardinale Sandri, prefetto per la Congregazione delle Chiese orientali e, dichiara il Custode, “speriamo che in quella occasione ci sia un messaggio di Papa Francesco. Il programma, tuttavia, non si ferma ad ottobre ma si allunga fino al 2019, quando a Damietta, in Egitto, faremo memoria dell’incontro tra Francesco e il Sultano d’Egitto Melek-al-Kamel, nipote di Saladino, avvenuto nel pieno della V Crociata”.