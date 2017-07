Diocesi: mons. Pappalardo (Siracusa), “prevenzione tumori” e “rispetto leggi ambiente” potrebbero evitare “molte sofferenze”

“Una adeguata prevenzione dei tumori e di altre gravi patologie, accompagnata al rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, potrebbe alleviare, se non evitare sul nascere, molte sofferenze”. Lo affermava nel 2015 monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa, nella sua lettera pastorale “Grazia, Misericordia e Pace”. Intervenendo sul sequestro di due impianti del Petrolchimico nella zona industriale, il presule richiama il documento scritto in apertura dell’Anno Santo della Misericordia e lo definisce “un invito a tutti noi”. “Non entro nel merito del provvedimento della Procura di oggi – scrive il presule in una dichiarazione -, ai magistrati il compito di compiere le indagini ed alle aziende quelli di difendersi per dimostrare la correttezza del loro operato, ma mi piace ricordare alcuni passaggi di quella lettera”. Tra questi, “il diritto ad una vita libera e dignitosa è possibile solo con un lavoro altrettanto libero e dignitoso, ma il nostro territorio continua purtroppo a soffrire di contraddizioni stridenti”. E ancora: “Una maggiore attenzione nei confronti della persona umana diventa oggi ancor più fondamentale. Non è possibile rinviare e rimandare a domani”. “Con la grazia dello Spirito Santo e l’intercessione della nostra concittadina Santa Lucia – conclude – chiedo di aprire i cuori di chi ci governa e ci amministra”.