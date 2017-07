Charlie Gard: breve udienza questa mattina per acquisire tutto il materiale prodotto dopo l’11 aprile e definire la lista dei testimoni

Breve udienza stamane alle 10 alla Corte di Londra, di fronte al giudice Nicholas Francis, per acquisire tutto il materiale prodotto dopo l’11 aprile scorso riguardo al caso del piccolo Charlie Gard e per definire la lista dei testimoni che gli avvocati delle parti, l’ospedale pediatrico Great Ormond Street di Londra e i genitori di Charlie, Connie Yeates e Chris Gard, vogliono far comparire davanti al giudice nell’udienza la prossima settimana. Tra i documenti depositati anche il rapporto steso dal neurologo americano Michio Hirano che lunedì e martedì scorso è stato a Londra per visitare Charlie e studiarne le cartelle cliniche, per verificare la situazione del piccolo in vista dell’eventuale trasferimento di Charlie in America per sottoporlo al trattamento con la terapia nucleosidica. È per questo che i genitori stanno lottando da mesi, contro il parere dei medici di Londra che considerano ormai terminale e quindi incurabile lo stadio della malattia genetica di cui soffre il piccolo. Il giudice Francis aveva già fissato l’udienza per lunedì 24 luglio prossimo; comincerà alle 10 e si protrarrà anche nella giornata di martedì. Il giudice, che aveva dichiarato voler emettere un verdetto non più tardi di martedì 25 luglio, stamane ha affermato che ciò non sarà possibile se anche tutta la giornata di martedì sarà dedicata a sentire i testimoni.