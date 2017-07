Avvenire: la prima pagina di domani 22 luglio. Proposta del Forum su “fattore famiglia”, morbillo d’estate, inchiesta sui piccoli comuni

“Avvenire” dedica il suo titolo principale alla famiglia, con l’appello del Forum al governo Gentiloni perché si trovino i fondi per introdurre il “fattore famiglia” e si facciano scelte vere in materia a partire da settembre, senza perdere altro tempo. Tre esponenti dell’associazionismo intervistati da “Avvenire” sostengono e motivano la richiesta. L’editoriale è a firma di Luciano Moia. “Esiste un’ampia serie di vertenze formato famiglia – dal fisco alla scuola, dal welfare locale alla giustizia minorile, dalle adozioni all’emergenza denatalità – che non possono sparire dall’agenda della maggioranza perché, prima che tema di dibattito tra i partiti, sono argomenti che interrogano drammaticamente la società, esigono risposte non casuali, impongono scelte da cui dipende il bene di tutti – scrive Moia -. Assolutamente condivisibile quindi l’allarme lanciato dal Forum delle associazioni familiari per il vuoto creatosi dopo le dimissioni del ministro per gli Affari regionali con delega alla famiglia, Enrico Costa”. La fotocronaca è per il sequestro di alcuni impianti del petrolchimico di Siracusa, dopo molte denunce della popolazione sull’inquinamento provocato dai processi produttivi. Al taglio, un’inchiesta sul “morbillo d’estate”, preoccupante fenomeno legato al calo della copertura vaccinale nel nostro Paese. Tra i “temi di Avvenire”, l’avvio di un’inchiesta sui piccoli comuni e le dinamiche sociali di parti d’Italia su cui i riflettori dei media si accendono raramente. Infine, spazio per il seguito della sentenza sulla corruzione a Roma, con un’intervista a Rosi Bindi, che chiede anche per le corti giudicanti una sorta di “specializzazione” anti-mafia.