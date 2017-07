Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Terremoto, imprenditore rideva pensando alla ricostruzione di Amatrice. Incendi, nel 2017 record interventi

foto SIR/Marco Calvarese

Terremoto: anche ad Amatrice un imprenditore rideva pensando agli affari per la ricostruzione

Si diceva allegro pensando alle commesse in arrivo ad Amatrice, colpita dal terremoto nell’estate di un anno fa. Esattamente come come avvenne 7 anni prima con Francesco Piscicelli per il sisma dell’Aquila. Questa volta il protagonista, è l’imprenditore Vito Giuseppe Giustino, 65enne di Altamura (Ba), presidente del Cda della società cooperativa l’Internazionale. L’uomo è ora agli arresti domiciliari. Intercettato nell’ambito della nuova inchiesta della procura dell’Aquila su presunte mazzette nella ricostruzione pubblica, Giustino – scrive il Gip nell’ordinanza – “ride” mentre è al telefono con il geometra della sua stessa ditta, Leonardo Santoro, anche lui ai domiciliari. Santoro gli racconta della conversazione con Lionello Piccinini, dipendente del Mibact Abruzzo e anch’egli ai domiciliari, dopo le scosse di Amatrice: “Se ti posso essere utile, voi fate l’elenco, mo’ dovete fare uno screening dei beni sotto vostra tutela: se vi serve qualcosa per i puntellamenti, via dicendo, noi siamo a disposizione”. “Siamo strutturati, abbiamo una struttura potentissima e abbiamo bisogno di fare qualcosa per tenerci attivi”. Questo il racconto, costellato di risate di Giustino. Nelle 183 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice Giuseppe Romano Gargarella, si legge che dopo che la terra ha tremato nel Centro Italia “gli imprenditori monitorati da questo ufficio, tra i quali hanno assunto un comportamento particolarmente cinico i rappresentanti della società l’Internazionale, hanno cercato nuovi incarichi, grazie ai rapporti diretti con i pubblici funzionari”.

Intanto ieri ad Accumuli sono state consegnate le prime 30 soluzioni abitative di emergenza delle 71 previste.

Incendi: nel 2017 il record di interventi degli ultimi 10 anni

Sono 955 gli interventi della flotta nazionale per lo spegnimento di incendi dal 1° gennaio 2017. È il dato fornito ieri dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, durante un’audizione in Commissione territorio e ambiente al Senato. Curcio ha parlato di “un record assoluto degli ultimi 10 anni”. Nella settimana dal 10 al 17 luglio, ha aggiunto, “abbiamo ricevuto 325 richieste di intervento” che si sono aggiunte alle 630 arrivate fino al 9 luglio. Curcio ha anche denunciato che “il finanziamento da parte dello Stato” finalizzato alla “attività di prevenzione” degli incendi “si è negli anni assottigliato fino a essere nullo”. “Credo che un segnale, se possibile, sarebbe positivo: la prevenzione è collegata alle risorse, alla pulizia del sottobosco e di altre aree, all’organizzazione di attività di vigilanza”, ha proseguito il Capo dipartimento della Protezione civile.

Morbillo: l’Oms lancia “l’allarme rosso” per l’Italia, “non basterà un decreto”

È un “allarme rosso” quello lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il morbillo in Italia. “Non basterà il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini per risolvere il problema”, ha affermato Flavia Bustreo, assistente direttore dell’organizzazione dell’Onu per la salute, rilevando che “i numeri sono inquietanti”. “L’Italia sta diventando il fanalino di coda in Ue – ha spiegato – e anche da noi si è cominciato a morire: nel 2017 35 morti in Paesi Ue di cui 31 in Romania e 2 da noi”.

Italia/1: in arrivo l’inasprimento delle pene per uso del cellulare alla guida

Per garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane, si va verso un inasprimento delle pene per chi viene sorpreso a parlare al telefonino o utilizza altri dispositivi elettronici mentre si è alla guida. È infatti in arrivo l’immediata sospensione della patente già alla prima infrazione e un raddoppio delle multe. La sospensione potrà essere da 1 a 3 mesi per chi viene multato la prima volta e, in caso di recidiva, da 2 a 6 mesi. Le sanzioni, invece, saranno da 322 a 1294 euro per la prima infrazione e da 644 a 2588 euro in caso di successive violazioni. Inoltre è prevista la decurtazione di 5 punti la prima volta, che poi salgono a 10. Il “giro di vite” è contenuto nell’emendamento presentato e approvato ieri dal presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta, al disegno di legge sulle modifiche all’articolo 173 del codice della strada inerente la distrazione alla guida e l’utilizzo di dispositivi elettronici al vaglio della Commissione.

Italia/2: Inps, Boeri denuncia il “boom 14esime all’estero”

Ammonta a poco più di 1 miliardo di euro l’ammontare delle 373mila pensioni che nel 2016 l’Inps ha pagato all’estero, in 160 Paesi. Sono alcuni dati forniti ieri dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso dell’audizone al Comitato permanente sugli italiani nel mondo, presso la commissione Esteri alla Camera dei deputati. “Nel 2017, con il provvedimento sulle quattordicesime, si è ampliata in modo molto considerevole la platea tra i residenti all’estero”, un boom del 131%. Per Boeri quanto si sta verificando è “un’anomalia” considerato che “non c’è un quadro di reciprocità” con gli altri Paesi. Il presidente dell’Inps ha anche puntato il dito contro le durate contributive “molto basse” precisando che “più di un terzo delle pensioni pagate a giugno 2017 hanno periodi di contribuzione in Italia inferiori a 3 anni, il 70% è inferiore ai 6 anni e l’83% è ai 10 anni”.

Italia/3: Roma, in Comune quasi il 37% di dirigenti indagati

Sono 70 sui 190 in organico nel Comune di Roma i dirigenti che risultano indagati dalla magistratura per i motivi più vari. L’attività della Procura e l’intensificazione dei controlli da parte di Roma Capitale che ha fatto seguito all’inchiesta su Mafia Capitale hanno fatto sì che la percentuale di dirigenti indagati arrivasse a sfiorare il 37%. Secondo fonti interne al Campidoglio, nell’ultimo periodo sarebbero arrivati altri 10 avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti del Comune di Roma in cui vengono contestati fatti risalenti a circa 4-5 anni fa. La pianta organica dei dirigenti, al Campidoglio, dovrebbe contare su 240 dirigenti.

Stati Uniti: Trump chiede l’approvazione della riforma sanitaria prima delle vacanze

Dopo lo stop imposto un paio di giorni fa alla riforma sanitaria per la contrarietà di alcuni senatori repubblicani, Trump torna alla carica e chiede che il piano venga approvato in fretta, prima delle vacanze. Incontrando i senatori per un pranzo, il presidente americano ribadendo il fallimento dell’Obamacare ha affermato che: “Le persone soffrono. Non fare nulla non è un’opzione. E, onestamente, non credo dovremmo lasciare la città senza un piano per la sanità. Dobbiamo trovare una soluzione, ci siamo vicini, molto vicini”.