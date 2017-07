Raidue: “Sulla via di Damasco”, sabato 22 luglio puntata su “I colori della fede”

Sarà dedicata a “I colori della fede” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 22 luglio, alle 8.45 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, guiderà i telespettatori – si legge in una nota – lungo “un itinerario tra i capolavori di spiritualità della nostra Penisola che hanno accompagnato per secoli la devozione e la contemplazione dei cristiani”. Prima tappa ad Assisi, con la sua Basilica Superiore, per ammirare i capolavori di Giotto e Cimabue “nel loro primo grande film a colori su san Francesco”. “Nella forza espressiva di quelle opere – prosegue la nota – c’è tutto il mistero della santità del poverello di Assisi”. Il viaggio nella bellezza proseguirà, dopo una breve contemplazione della Porziuncola, per il monte della Verna (Ar), luogo di pace e natura, “con un fascino aggiuntivo perché qui San Francesco viene conformato anche nel corpo, ricevendo le stimmate, ai segni della passione di Cristo”. Dalle alture del Casentino al Salento, per scoprire le meraviglie della Basilica di santa Caterina d’Alessandria, a Galatina (Le), considerata la Assisi del sud per ricchezza di affreschi e di storia. Si proseguirà poi in direzione Sicilia per conoscere un altro grande capolavoro d’arte medioevale, il Duomo di Monreale, con i suoi 6500 metri quadrati di pregiati mosaici ritraenti i momenti dell’Antico e del Nuovo Testamento, culminando, nell’abside centrale, con la suggestiva immagine del Cristo Pantocratore. Il viaggio si concluderà in provincia di Vercelli, “nella terra delle meraviglie”, alla scoperta del sito archeologico, architettonico e artistico tra i più suggestivi della Valsesia: la Chiesa di san Giovanni al Monte.