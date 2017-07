Perdono di Assisi: il 2 agosto si conclude l’ottavo centenario con la celebrazione presieduta dal card. Parolin

Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a presiedere la celebrazione eucaristica con la quale, il 2 agosto, si concluderà in Santa Maria degli Angeli l’ottavo centenario del Perdono di Assisi. La celebrazione, in programma alle 11, sarà trasmessa in diretta da Padre Pio TV e avrà diffusione mondiale grazie all’emittente Maria Vision Italia. L’anno giubilare alla Porziuncola si era aperto il 2 agosto scorso alla presenza del card. Gualtiero Bassetti ed è stato impreziosito dal pellegrinaggio privato di Papa Francesco due giorni dopo, il 4 agosto 2016. Per quanto riguarda la solennità di quest’anno, alle 11, del 1° agosto padre Michael A. Perry, ministro generale dei Frati minori, presiederà la celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di “Apertura del Perdono”: da quel momento, cioè dalle 12 del 1° agosto e fino alle 24 del 2 agosto l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le Chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le Chiese francescane. Nel pomeriggio, al termine del pellegrinaggio della diocesi di Assisi, il vescovo Domenico Sorrentino presiederà i Primi Vespri. La veglia di preghiera serale, con processione aux flambeaux, sarà guidata da mons. José Rodriguez Carballo, segretario della Congregazione degli Istituti di vita consacrata. Tra le messe in programma il 2 agosto, anche quelle celebrate da mons. Sorrentino e da padre Claudio Durighetto, ministro provinciale dei Frati minori dell’Umbria. Per il primo pomeriggio è previsto l’arrivo della XXXVII Marcia francescana. In serata si svolgerà il concerto della Banda della Gendarmeria Vaticana a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico in piazza Porziuncola.