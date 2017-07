Movimento apostolico: il 5 agosto a Villaggio Mancuso il “III Meeting dei giovani – Gim 2017”

Sarà “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi” – frase che Papa Francesco ha scritto nella lettera ai giovani in vista del Sinodo – il tema del “III Meeting dei giovani – Gim 2017” che si terrà il 5 agosto nel centro visita “A. Garcea” di Villaggio Mancuso (Cz), nel Parco nazionale della Sila, per iniziativa del Movimento apostolico. “Il Meeting – spiega al Sir il referente, don Francesco Brancaccio – si propone ogni anno di aiutare i giovani a seguire il cammino dell’attualità della Chiesa e dare occasione estiva di incontro e di aggregazione”. Sarà un’occasione “in vista del Sinodo dei giovani – prosegue – e quest’anno abbiamo preso spunto dal messaggio di Papa Francesco perché i giovani siano protagonisti attivi. Per esserlo però devono avere la responsabilità di formarsi così da poter essere testimoni con i propri coetanei”. Don Brancaccio ricorda che il Meeting viene realizzato “nello spirito del Movimento Apostolico, che è il ricordo del Vangelo”. Dopo l’accoglienza e la messa, in programma alle 11, sarà don Davide Marino a guidare l’incontro di riflessione. Nel pomeriggio animazione e intrattenimento, concerto dei giovani e pensiero conclusivo.