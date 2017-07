Migranti: Boldrini, Italia Paese Ue con meno conoscenza sul tema

(DIRE-SIR) – “L’Italia è il Paese in Europa con il massimo tasso di non conoscenza del fenomeno migratorio. La maggior parte degli italiani infatti crede che gli immigrati presenti nel nostro Paese siano il 30% della popolazione e i musulmani il 20%”. A dirlo è la presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini nel corso della presentazione oggi a Montecitorio della relazione finale della commissione ‘Jo Cox’ sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo. La relazione evidenzia che “la maggior dei nostri concittadini ritiene che i rom, sinti e camminanti presenti in Italia, siano tra gli uno e i due milioni, quando in realtà sono 180mila, metà dei quali, italiani”, ha spiegato Boldrini. “Chi non sa – ha aggiunto – è il più grande generatore di odio. E noi abbiamo il compito e il dovere di combattere questo fenomeno. Se la classe politica è la prima ad utilizzare un linguaggio che incita all’odio e al disprezzo verbale, è la prima responsabile. Purtroppo chi semina odio è molto più presente nel dibattito pubblico rispetto a chi lo subisce, ed è colui al quale viene dato più spazio. Per questo è fondamentale che avvenga un’assunzione di responsabilità di tutti: istituzioni, media e cittadini. Basta minimizzare”.

