Migranti: Boeri, “ci hanno regalato 1 punto di Pil in contributi”

(DIRE-SIR) – Ogni anno gli immigrati regolari versano all’Inps 8 miliardi di contributi e ne ricevono 3 in termini di pensioni e prestazioni. A dirlo è il presidente dell’Inps Tito Boeri, audito dalla commissione parlamentare di inchiesta sui migranti. “Nonostante oggi l’attenzione sia concentrata sugli sbarchi – ha spiegato Boeri – crediamo sia importante dare conto del contributo importante che può dare l’inserimento degli stranieri nel nostro mercato del lavoro. I dati Inps ci dicono che gli immigrati regolari versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e ne ricevono 3 in termini di pensioni e di altre prestazioni sociali. Quindi con un saldo netto di 5 miliardi per le casse dell’Inps”. Boeri ha aggiunto che “sin qui gli immigrati ci hanno regalato circa un punto di Pil di contributi sociali a fronte dei quali non sono state erogate delle pensioni. E ogni anno questi contributi a fondo perduto degli immigrati valgono circa 300 milioni di entrate aggiuntive nelle casse dell’Inps”. Peraltro rispetto a dieci anni fa, i migranti che arrivano in Italia sono sempre più giovani. I dati, ha spiegato Boeri, attestano che “nel 2007 il 68% dei nuovi permessi di soggiorno veniva concesso a stranieri con meno di 35 anni. Oggi questa percentuale è salita all’80%”.

(www.dire.it)