Messico: vescovi Acapulco, “addolorati” per l’ondata di violenza che colpisce la popolazione

“Ci addolora profondamente la sofferenza che sta vivendo la nostra provincia a causa della violenza che sta colpendo fortemente le famiglie, le istituzioni sociali e le comunità intere nello loro integrità fisica, economica e sociale. Così come ci addolora il disprezzo per la dignità delle persone, della convivenza rispettosa e del lavoro onesto”. Lo scrivono i vescovi della zona di Acapulco (Messico, Stato del Guerrero) in un comunicato diffuso a causa dell’aumento esponenziale della violenza nella regione.

“Ci accostiamo a questa realtà con occhio e cuore di pastori – scrivono i vescovi di Acapulco, Chipancingo-Chilapa, Tlapa, Ciudad Altamirano – che vedono e sentono la sofferenza del popolo che sta vivendo questa dolorosa situazione”. Agli autori di fatti criminosi viene rivolto con “paterna fermezza” l’invito a non dimenticare “che siamo tutti fratelli” e, quindi, al pentimento e alla conversione. Agli operatori pastorali si chiede di “fare tutti gli sforzi per rafforzare le iniziative e le azioni che permettano di tornare a guardarci negli occhi come fratelli, con fiducia reciproca”, e di essere “artigiani di pace”.