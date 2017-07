Media: Carta di Roma, “il 41% delle notizie sul tema immigrazione rientra nelle categorie relative alla politica”

“Il 41% delle notizie in rassegna stampa sul tema immigrazione rientra nelle categorie ‘politiche dell’immigrazione’ e ‘dibattito politico’”. È quanto rileva Carta di Roma nell’ambito dell’elaborazione dei dati della rassegna stampa dei primi sei mesi del 2017. “Diverse – si legge in una nota – le categorie che hanno visto una crescita di attenzione, come ‘razzismo’ (+107%) e ‘sbarchi’ (+30%)”. Rispetto al “razzismo”, prosegue la nota, “uno spazio maggiore viene dedicato soprattutto alle notizie di cronaca relative ai fenomeni d’odio a sfondo razziale, dai casi di aggressioni o violenza ai discorsi d’odio, insieme agli episodi razzisti negli stadi e al conseguente dibattito”. Trova inoltre eco il tema dello “ius soli” con “un numero di notizie – secondo la rilevazione – triplicato rispetto al 2016”. “A livello nazionale – nota Carta di Roma – continuano a essere marginali le notizie dedicate alle vie legali e sicure. I corridoi umanitari sono citati in 137 articoli e il reinsediamento in 17, con un ulteriore calo di attenzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. “In sintesi – aggiungono – la cronaca riguarda il 28% delle notizie presenti in rassegna stampa, mentre gli articoli relativi all’asilo sono il 16%”. Inoltre, “è utile rilevare come continuino ad essere molto presenti le notizie relative al flusso che attraversa il Mediterraneo centrale e alla gestione del sistema di accoglienza”. Infine, “rispetto alla terminologia – conclude la nota – Google trends rileva un uso nettamente maggiore della parola ‘migranti’ a discapito dell’erroneo ‘clandestini’”.