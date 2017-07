Made in Italy: Moncalvo (Coldiretti), “sia obbligatorio indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti”

“In un momento difficile per l’economia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti”. È quanto afferma il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, in riferimento alla conferenza stampa nella quale i ministri Martina e Calenda hanno annunciato l’introduzione in via sperimentale, per due anni, dell’obbligo di indicazione dell’origine di riso e di grano per la pasta in etichetta. “La decisione di proseguire con fermezza sulla strada della trasparenza – sottolinea Moncalvo – è coerente con gli impegni assunti, ma soprattutto risponde alle esigenze di oltre il 96% dei consumatori che chiedono che venga scritta sull’etichetta in modo chiaro e leggibile l’origine degli alimenti secondo la consultazione on line del Ministero delle politiche agricole”. Il presidente di Coldiretti rileva che “di fronte all’atteggiamento incerto e contradditorio dell’Unione europea” che obbliga ad indicare in etichetta l’origine solo per alcuni alimenti, “l’Italia che è leader europeo nella trasparenza e nella qualità ha il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari comunitarie” anche “con un profonda revisione delle norme sul codice doganale nel settore agroalimentare”. “Con la decisione di accelerare sull’etichettatura di origine obbligatoria anche per pasta e riso, si realizza un passo determinante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori in una situazione in cui però – conclude Moncalvo – un terzo della spesa degli italiani resta anonima”.