Incendi: Galletti, primi 5 mln per piano riforestazione aree colpite

(DIRE-SIR) – “Annuncio il lancio di un Programma nazionale di riforestazione delle aree protette colpite dagli incendi, per il quale ho previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro, reperite nell’ambito delle risorse europee destinate alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, strettamente connesse con quanto viene messo più a rischio oggi: la protezione del suolo, la riduzione dei rischi idrogeologici, l’assorbimento di Co2, il mantenimento della biodiversità”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, nell’informativa alla Camera. “Siamo impegnati insomma per riportare quei luoghi a come erano prima degli incendi – aggiunge -: chi pensa invece possano diventare terre abbandonate o aree da piegare agli intenti criminali avrà dallo Stato la risposta che merita”.

(www.dire.it)