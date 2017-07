Incendi: Galletti, da inizio anno denunciate 366 persone, 18 arresti

(DIRE-SIR) – “In generale, nel settore del contrasto tutti i Reparti dell’Arma, dall’inizio dell’anno, hanno denunciato per il reato di incendio boschivo 366 persone, traendone in arresto 18”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, nell’informativa alla Camera. “In merito alle attività investigative per gli eventi del cratere vesuviano, sono in corso accertamenti tecnici finalizzati all’individuazione dei punti di insorgenza e al rilevamento di tracce organiche. Analoghe attività d’indagine si stanno svolgendo, in particolare, in Puglia, Toscana, Lazio, Basilicata e Calabria”, aggiunge.

